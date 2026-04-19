VÍDEO: ¡Más magia de Lionel Messi! El mejor jugador argentino de todos los tiempos marca el gol de la victoria con un disparo con efecto que se cuela por la escuadra, y el Inter Miami se impone al Colorado Rapids en un emocionante partido con cinco goles

El legendario delantero anotó dos goles esa noche, pero su tanto en el minuto 79 quedará en la memoria. Tras una pérdida de balón de Colorado cerca del centro del campo, Messi avanzó hacia el área, recortó hacia dentro desde la derecha y lanzó un sublime disparo ascendente que se coló por la escuadra. La victoria, la séptima consecutiva sin perder, colocó a los Herons segundos del Este, a un punto del líder Nashville SC. El mexicano Germán Berterame completó la goleada, y el Inter Miami ganó 3-2.