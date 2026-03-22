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VÍDEO: Los jugadores del Barcelona rinden un homenaje especial a Ronaldinho con motivo del 46.º cumpleaños de la leyenda del club
Homenaje nostálgico en el Spotify Camp Nou
La cuenta oficial del Barcelona en X publicó un vídeo antes del partido en el que se veía a los jugadores sosteniendo una camiseta con el nombre de Ronaldinho y el número 10. Tras este homenaje en línea, los aficionados presentes en el estadio pudieron disfrutar de una gran dosis de nostalgia durante el calentamiento. El equipo de Hansi Flick salió al campo con la camiseta vintage, idéntica a la que lucía el delantero durante su mágica etapa en el club. Varias estrellas actuales, entre ellas Gavi, Lamine Yamal y Pau Cubarsi, ni siquiera habían nacido cuando él llegó en 2003. Esta brecha generacional pone de relieve el legado perdurable de un hombre que marcó 94 goles en 207 partidos en todas las competiciones con el gigante catalán.
- AFP
Una brillante carrera en Cataluña
Durante sus cinco años en el club, el delantero se consolidó como uno de los favoritos de la afición y uno de los mejores jugadores de la historia. Ganó el Balón de Oro en 2005 y fue nombrado mejor jugador masculino por la FIFA en dos ocasiones. Además, llevó al equipo a conquistar dos títulos de Liga española y alzó el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 2005-06. Más allá de los títulos, su sonrisa contagiosa y su estilo «Joga Bonito» redefinieron el fútbol moderno. Sus actuaciones sentaron las bases para una era de dominio sin precedentes, transformando a un equipo en apuros en uno de los grandes de Europa.
Un icono mundial y un éxito internacional
Su brillantez no se limitó a España. En el ámbito internacional, disputó 97 partidos con la selección de Brasil, en los que marcó 33 goles. Debutó en junio de 1999 y ese mismo año ganó la Copa América. En 2002, desempeñó un papel decisivo en la conquista del título mundial. A nivel de clubes, también triunfó en Italia, ganando la liga con el AC Milan, y se alzó con la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro en 2013. A lo largo de su ilustre carrera, que incluyó etapas en el París Saint-Germain y el Flamengo, nos regaló constantemente momentos de pura magia.
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¿Qué le depara el futuro al Barcelona?
Tras las emotivas celebraciones, los hombres de Flick lograron una reñida victoria por 1-0 sobre el Rayo Vallecano. Esta victoria crucial les mantiene en lo más alto de la tabla con 73 puntos tras 29 jornadas, con una cómoda ventaja sobre el segundo clasificado, el Real Madrid, que suma 66 puntos tras haber disputado un partido menos. De cara al futuro, al líder de la liga le espera un calendario exigente. Se enfrentará al Atlético de Madrid a domicilio el 4 de abril en La Liga, antes de recibirlo cuatro días después en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. A continuación, el 11 de abril le espera un partido de liga contra el Espanyol, antes del crucial partido de vuelta europeo contra el Atlético el 14 de abril.
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