El Stade Vélodrome es famoso en todo el mundo por su ambiente ensordecedor, pero el viernes por la noche se transformó en una biblioteca. Los aficionados del Marsella se negaron a cantar o animar durante toda la primera parte, dejando el estadio en un estado incómodo y fantasmal mientras los jugadores luchaban por encontrar su ritmo. La protesta fue meticulosamente planificada por los ultras del club para poner de manifiesto su creciente desilusión. Una enorme pancarta desplegada en las gradas sirvió de manifiesto de la velada, en la que se leía: «45 minutos de silencio por una temporada de humillaciones».
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VÍDEO: Los enfadados aficionados del Marsella organizan «45 minutos de silencio» en medio de una «temporada de humillaciones» y solo interrumpen esta extraña protesta para abuchear a los jugadores en el descanso
Ambiente inquietante en el Velódromo
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Los aficionados rompen el silencio solo para abuchear
Aunque faltaban los cánticos tradicionales y los tambores, el estadio no estaba del todo en silencio. La afición local rompió selectivamente su voto de silencio para expresar su descontento en el descanso, dirigiendo a sus propios jugadores una oleada de silbidos y abucheos. Este ambiente tóxico pareció pesar físicamente sobre los hombres de Habib Beye, que se mostraron descoordinados durante los primeros 45 minutos.
La tensión finalmente se disipó en la segunda parte, cuando los aficionados reanudaron su apoyo vocal, lo que permitió al Marsella acabar finalmente con la obstinada defensa del Auxerre. El gol llegó a 11 minutos del final, cuando Amine Gouiri se abalanzó sobre un balón suelto en el área para marcar desde corta distancia.
El Marsella se salvó de un susto en los últimos compases cuando al jugador del Auxerre Okoh le anularon un gol del empate en el minuto 85 por una mano en la jugada previa. Esta ajustada victoria supone la tercera consecutiva para el club, lo que sugiere que los resultados por fin están empezando a estar a la altura de las expectativas a pesar de la continua fricción entre la directiva y la afición.
- AFP
La lucha por terminar entre los tres primeros de la Ligue 1 se decidirá en el último momento
Esta victoria sitúa al Marsella en tercera posición de la clasificación, con 49 puntos en 26 partidos, a siete puntos del Lens, segundo clasificado. Su puesto entre los tres primeros aún no está asegurado, teniendo en cuenta que el Lyon, que solo ha disputado 25 partidos, suma 46 puntos y ocupa la cuarta posición. El PSG, por su parte, sigue al frente, pero solo aventaja en un punto al Lens.