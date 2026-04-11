AFP
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VÍDEO: Los aficionados del Arsenal abuchean a su equipo pese a la ventaja de nueve puntos en la lucha por el título de la Premier League, tras una derrota ante el Bournemouth
El ambiente en el Emirates se vuelve tóxico
El pitido final en el Emirates Stadium se escuchó entre murmullos de frustración: los aficionados del Arsenal abuchearon a su propio equipo tras una apática derrota por 2-1 ante el Bournemouth. El resultado agrava la preocupante tendencia del conjunto de Mikel Arteta, que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones —un dato llamativo si se compara con las solo tres derrotas en los 49 encuentros anteriores esta temporada—.
Junior Kroupi silenció al público local y puso en ventaja a los visitantes a los 17 minutos. Viktor Gyokeres igualó de penalti, pero el Arsenal no reaccionó. Alex Scott marcó el 2-1 en el 74’ y la tensión estalló en protestas al final.
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El City mantiene vivas sus opciones de ganar el título
Aunque el Arsenal lidera la clasificación con nueve puntos de ventaja, esta derrota da impulso al Manchester City. Si el equipo de Pep Guardiola vence al Chelsea el domingo en Stamford Bridge, la diferencia se reducirá a seis puntos. Lo que parecía un camino fácil hacia el título se ha convertido en una pugna, con los Gunners cada vez más frágiles bajo presión.
El exdefensa del Arsenal Martin Keown, en TNT Sports, pidió calma al equipo pese a la hostilidad de la grada: «Tendréis que hacerlo; la presión era enorme. Ahora deben surgir los líderes. Aún está en vuestras manos; no dejéis que el tren se descarrile».
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Una semana decisiva para los Gunners
El Arsenal no tiene tiempo para lamerse las heridas: esta semana podría definir su temporada. Primero recibirá al Sporting de Lisboa el 15 de abril en la vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones; cualquier resultado que no sea la clasificación agravará la crisis. Después visitará al Manchester City el 19, en un duelo liguero clave.
El 19 visitarán el Etihad Stadium para medirse al segundo, el Manchester City, en un duelo que puede decidir el título. Después de que el Bournemouth rompiera su imbatibilidad, los Gunners deben recuperar fuerzas para evitar un colapso en la recta final y lograr su primer campeonato liguero en más de dos décadas.