El centrocampista del Como protagonizó la jugada más destacada de la primera parte durante el partido amistoso de Argentina contra Mauritania. Con Messi en el banquillo, Paz se encargó de lanzar un tiro libre en el minuto 32 y ejecutó un disparo de gran calidad. Su remate con la izquierda atravesó la barrera mauritana, dejando clavado en el suelo al portero Mamadou Diop. Las cámaras enfocaron inmediatamente el banquillo, donde Messi observaba incrédulo la técnica desplegada por el jugador de 21 años. Paz, que viene causando sensación en Europa, demostró que puede asumir el peso del famoso papel del número 10 en ausencia del capitán, duplicando la ventaja de Argentina después de que Enzo Fernández hubiera abierto el marcador al principio del partido.
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VÍDEO: Lionel Messi observa atónito cómo Nico Paz marca un impresionante gol de falta para Argentina contra Mauritania
Paz se lleva todo el protagonismo con su magia a balón parado
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Siguiendo los pasos de las leyendas
Al marcar de falta, Paz se unió a un selecto grupo de jugadores que han asumido con éxito las responsabilidades en las jugadas a balón parado en ausencia de la estrella del Inter Miami. Al reflexionar sobre su gol tras el partido, Paz se mostró humilde ante las comparaciones con el mejor de todos los tiempos. «Es algo con lo que he soñado toda mi vida. He visto los goles de Messi toda mi vida, pero es muy difícil [imitarlo en los tiros libres]. Estábamos hablando de ello; la posición es más fácil para un jugador zurdo que para uno diestro. Si fuera al otro lado, lo lanzaría Thiago [Almada]. Me centro en trabajar duro cada día, en entrenar bien. Sería un sueño estar en el Mundial», declaró el centrocampista a los periodistas.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Paz?
El ascenso de Paz no se limita a sus hazañas con la Albiceleste. Ha sido una pieza clave en la histórica temporada del Como en la Serie A, donde actualmente ocupa el cuarto puesto y lucha por clasificarse por primera vez para la Liga de Campeones. Con 11 goles y siete asistencias en 33 partidos esta temporada, su evolución ha sido exponencial desde que se trasladó a Italia. Mientras Argentina se prepara para enfrentarse a Zambia en su próximo amistoso, la atención sigue centrada en la selección nacional y en asegurarse un puesto fijo junto a Messi.