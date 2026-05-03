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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: Lionel Messi marca otro impresionante gol en solitario, pero mira atónito cómo el Inter Miami desperdicia una ventaja de 3-0 y pierde el derbi de la MLS contra el Orlando City

L. Messi
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Inter Miami CF vs Orlando City

Se esperaba que Lionel Messi celebrara su partido 100 con el Inter Miami con un gol que recordó su talento letal. Sin embargo, quedó atónito tras el colapso defensivo que costó el derbi de Florida 4-3.

  • Messi marcó su octavo gol de la temporada en la MLS

    En el minuto 33, Messi recibió de Suárez, regateó a un defensa del Orlando City y, desde fuera del área, lanzó un disparo potente que se coló por la escuadra, dejando a Crepeau sin reacción y dando al Miami un 3-0. Fue su octavo gol en 10 partidos de MLS, con el que rompió una inusual racha de dos encuentros sin marcar. Antes, Ian Fray y Telasco Segovia, este último asistido por Messi, habían puesto en ventaja al local, que buscaba su primera victoria en el nuevo estadio.

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  • Una derrota histórica en el Florida Derby

    Sin embargo, el guion dio un giro espectacular cuando Orlando City protagonizó una de las remontadas más impresionantes de la historia de la liga. Fue apenas la tercera vez en la MLS que un equipo remontaba tres goles en contra para ganar. El argentino Martín Ojeda anotó un sensacional hat-trick y devolvió a los visitantes al partido. Ojeda recortó distancias antes del descanso, anotó el segundo en el 68’ y, pese a las paradas de Dayne St. Clair, igualó de penalti. En el descuento, Tyrese Spicer marcó el 3-4 definitivo. El resultado mantiene las dudas sobre el rendimiento de Miami en el Nu Stadium: pese a su alta posición en la tabla, los Herons aún no han ganado en sus cuatro primeros partidos allí.

  • Lionel Messi, Inter MiamiGOAL

    ¿Qué les depara el futuro a Messi y a Miami?

    A pesar de la derrota, las estadísticas de Messi siguen siendo impresionantes. Ya suma 86 goles con Miami y sigue en la lucha por nuevos récords en Norteamérica. El equipo es tercero en la Conferencia Este, a un punto de Nashville y con los mismos puntos que New England Revolution, pero con peor diferencia de goles. Al equipo le quedan cuatro partidos antes del parón de siete semanas por el Mundial. Con Toronto, Cincinnati, Portland y Filadelfia en la agenda, Hoyos sigue buscando su primera victoria en el Nu Stadium.

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