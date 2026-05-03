Sin embargo, el guion dio un giro espectacular cuando Orlando City protagonizó una de las remontadas más impresionantes de la historia de la liga. Fue apenas la tercera vez en la MLS que un equipo remontaba tres goles en contra para ganar. El argentino Martín Ojeda anotó un sensacional hat-trick y devolvió a los visitantes al partido. Ojeda recortó distancias antes del descanso, anotó el segundo en el 68’ y, pese a las paradas de Dayne St. Clair, igualó de penalti. En el descuento, Tyrese Spicer marcó el 3-4 definitivo. El resultado mantiene las dudas sobre el rendimiento de Miami en el Nu Stadium: pese a su alta posición en la tabla, los Herons aún no han ganado en sus cuatro primeros partidos allí.