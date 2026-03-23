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VÍDEO: Lionel Messi marca el 71.º gol de falta de su carrera y supera al legendario brasileño Pelé, mientras el portero del New York City FC, Matt Freese, queda en una situación totalmente embarazosa
Messi impulsa la victoria por 3-2 del Inter Miami
El Inter Miami ha tenido un buen comienzo en la temporada 2026 de la Major League Soccer, tras sumar diez puntos en sus cinco primeros partidos, lo que le sitúa en tercera posición de la Conferencia Este, por detrás del líder, el Nashville SC, y del New York City FC, este último su rival del domingo.
En el Yankee Stadium se vivió un espectáculo entretenido, en el que Gonzalo Luján adelantó al Miami en el minuto cuatro, antes de que el New York respondiera para ponerse por delante gracias a los goles de Nicolás Fernández y Agustín Ojeda. Sin embargo, el equipo local no estuvo mucho tiempo por delante, ya que Messi se adelantó para marcar desde lejos, con un tiro libre que se desvió y se coló por encima del portero Matt Freese.
Fue otro momento de inspiración del argentino ganador del Mundial, y el Miami acabó llevándose los tres puntos gracias al gol de la victoria del defensa Micael en el minuto 74.
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Messi supera a Pelé con su 71.º gol de falta
Messi alcanzó recientemente su gol número 900 como profesional con un tanto contra el Nashville y dio el primer paso hacia los 1.000 con el 71.º gol de falta de su carrera contra el New York City. Esto significa que el jugador de 38 años ha superado a Pelé en cuanto a goles marcados directamente de falta, ya que se cree que el gran futbolista brasileño anotó 70 goles a balón parado a lo largo de su legendaria carrera.
Ahora solo hay un jugador por delante de él en esa lista, el exjugador del Lyon Juninho Pernambucano, que anotó 77 goles de falta, pero hay muchas posibilidades de que Messi se sitúe en lo más alto de la clasificación antes de que decida colgar las botas y retirarse.
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El argentino será el capitán de la selección nacional contra Mauritania y Zambia
Messi está listo para jugar con Argentina durante la próxima concentración internacional, en la que la actual campeona del mundo se enfrentará a Mauritania y Zambia en partidos amistosos en Buenos Aires. Esos serán los últimos encuentros que tendrá el seleccionador Lionel Scaloni para evaluar a sus jugadores antes de dar a conocer la convocatoria para la defensa del título en Estados Unidos, Canadá y México.
Messi es, sin duda, la estrella de la convocatoria argentina, pero se han incluido varios delanteros con menos experiencia para los amistosos. Aunque figura Julián Álvarez, que cuenta con 49 partidos internacionales, también han sido convocados Giuliano Simeone, Franco Mastantuono, José Manuel López, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni, todos ellos con menos de diez partidos con la selección.
Argentina disputará su primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 a mediados de junio, cuando se enfrente a Argelia en Kansas City, Misuri. También se medirá a Austria y Jordania en el Grupo J.
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