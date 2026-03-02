VÍDEO: Lionel Messi marca dos goles, incluido un tiro libre desde larga distancia, su marca registrada, e inspira la increíble remontada del Inter Miami en la MLS contra el Orlando City

El Inter Miami mostró signos iniciales de oxidación tras regresar de un partido en Puerto Rico contra el Independiente del Valle, un encuentro amistoso en el que Messi, ganador de ocho Balones de Oro, fue derribado en un momento dado por un aficionado que invadió el campo.

En solo 24 minutos, el marcador ya era de 2-0 a favor de los locales, con goles de Marco Pasalic y Martín Ojeda. Mateo Silvetti entró en el campo en el descanso y tuvo un impacto inmediato, ya que el argentino volvió a meter al equipo de Mascherano en el partido a los cuatro minutos de la reanudación. Messi marcó su primer gol del partido justo antes de la hora de juego y, en el minuto 90, selló una impresionante remontada, después de que Telasco Segovia marcara el tercer gol del Inter Miami y les diera la ventaja.