Lionel Messi, quien el 16 de abril compró la UE Cornellá de la quinta división española, ya mostró su influencia como nuevo propietario. En un vídeo a la plantilla y al cuerpo técnico, afirmó:

«Quería presentarme y haceros saber que estamos aquí para crecer y ayudar en lo que sea necesario», afirmó. «Tenemos mucho entusiasmo por este nuevo proyecto. Os sigo y os apoyo cada fin de semana».