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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: Las cámaras captaron la reacción de Declan Rice tras el penalti anulado al Arsenal, y ahora el jugador de los Gunners podría ser sancionado por la UEFA antes de la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid

D. Rice
Arsenal
Atlético Madrid vs Arsenal
Atlético Madrid
Liga de Campeones

Las cámaras captaron la furiosa reacción de Declan Rice tras la anulación del penalti a favor del Arsenal frente al Atlético de Madrid. Ahora el centrocampista podría ser sancionado por la UEFA. El internacional inglés afirmó que el ambiente hostil de la afición local influyó en la decisión arbitral durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

  • Aumenta la indignación del Arsenal tras la anulación de un penalti en los últimos minutos

    La emotiva reacción de Declan Rice a una polémica decisión arbitral acaparó la atención tras el 1-1 entre Arsenal y Atlético en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

    En el minuto 78 en el Estadio Metropolitano, el árbitro Danny Makkelie pitó primero penalti a favor del Arsenal por una entrada de David Hancko sobre Eberechi Eze. Tras revisar el VAR, el colegiado consultó el monitor y anuló la decisión, al considerar el contacto insuficiente.

    Las imágenes difundidas muestran a Rice reaccionando con incredulidad en el campo. El partido acabó 1-1, dejando la eliminatoria abierta de cara al regreso en el Emirates Stadium.

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  • Rice afirma que la presión del público influyó en los árbitros

    Tras el partido, Rice admitió su frustración y sugirió que el ambiente del estadio del Atlético podría haber influido en la decisión del árbitro.

    «La UEFA es totalmente diferente», afirmó. «En ambas áreas hay que tener mucho cuidado porque lo dan todo. La segunda, sobre Ebs (Eze), es un penalti claro. No sé cómo no lo han pitado. Creo que la afición provocó la decisión y hizo cambiar de opinión al árbitro».

    «En la Liga de Campeones, los árbitros deciden y pitan muy rápido; no puedes hacer mucho. Siento que te penalizan más en las competiciones europeas».

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Rice se enfrenta a una posible sanción de la UEFA

    Las críticas abiertas de Rice podrían acarrearle problemas con la UEFA, que tolera poco los comentarios que cuestionen la autoridad arbitral. Según algunas informaciones, el organismo revisará el informe del árbitro y las declaraciones del jugador para decidir si impone sanción. La situación es delicada, pues Rice ya fue suspendido al inicio de su carrera por criticar a los árbitros.

    Mientras, el Arsenal se centra en la vuelta en el Emirates, donde el ganador avanzará a la final de la Champions. Los Gunners confían en la ventaja de jugar en casa tras el 1-1 en Madrid, aunque una sanción a Rice podría complicar los preparativos.

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