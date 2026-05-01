La emotiva reacción de Declan Rice a una polémica decisión arbitral acaparó la atención tras el 1-1 entre Arsenal y Atlético en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

En el minuto 78 en el Estadio Metropolitano, el árbitro Danny Makkelie pitó primero penalti a favor del Arsenal por una entrada de David Hancko sobre Eberechi Eze. Tras revisar el VAR, el colegiado consultó el monitor y anuló la decisión, al considerar el contacto insuficiente.

Las imágenes difundidas muestran a Rice reaccionando con incredulidad en el campo. El partido acabó 1-1, dejando la eliminatoria abierta de cara al regreso en el Emirates Stadium.