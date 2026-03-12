VÍDEO: La estrella del Arsenal Eberechi Eze elogia a Trent Alexander-Arnold como el mejor pasador que ha visto nunca y nombra al defensa del Nottingham Forest como su rival más difícil

Eze ha hablado abiertamente sobre las influencias y los retos que han marcado su ascenso a la cima de la Premier League. El creativo centrocampista, que se ha convertido en el eje del ataque de los Gunners, ha compartido sus impresiones sobre su trayectoria futbolística, desde las leyendas a las que idolatraba de joven hasta los rivales de élite a los que se enfrenta hoy en día. En declaraciones a GOAL en los London Football Awards, en colaboración con la Willow Foundation, Eze reflexionó sobre la alegría que le produce el fútbol. Para un jugador conocido por su talento y habilidad técnica, su elección de héroe de la infancia no sorprende a quienes lo ven deslizarse por el campo del Emirates Stadium.

Cuando se le preguntó qué jugador le inspiraba cuando era niño, Eze respondió sin dudar: «Ronaldinho». La influencia de la leyenda brasileña es claramente visible en el estilo de juego de Eze, caracterizado por una similar sensación de libertad y un deseo de entretener al público con movimientos creativos. Al reflexionar sobre sus momentos más destacados, identificó su impresionante gol acrobático contra el West Ham United con el Crystal Palace en abril de 2024 como el mejor gol que ha marcado nunca.