VÍDEO: La cámara capta la reacción de asombro de Jude Bellingham ante el hat-trick de Federico Valverde en la victoria del Real Madrid sobre el Manchester City

El Real Madrid cuajó una magnífica actuación europea el miércoles por la noche, goleando al Manchester City por 3-0 en el Santiago Bernabéu. A pesar de las bajas por lesión de jugadores clave como Kylian Mbappé y Bellingham, el equipo de Álvaro Arbeloa tomó una ventaja decisiva antes del descanso.

Fue la noche de Federico Valverde. El centrocampista de 27 años abrió el marcador al convertir un pase largo de Thibaut Courtois y, solo siete minutos después, duplicó la ventaja. A continuación, marcó su tercer gol del partido tres minutos antes del descanso, lo que garantizó que los blancos llegaran a la segunda parte con una ventaja de tres goles.

Durante el descanso, se vio a Bellingham viendo el gol en una pantalla gigante desde su asiento en la grada. El centrocampista inglés parecía completamente sorprendido, con la boca abierta mientras veía la jugada. No solo Bellingham, sino también Mbappé, que también estaba viendo el partido desde la grada, reaccionó con entusiasmo tras el hat-trick de Valverde.