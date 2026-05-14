VÍDEO: Julian Hall, del New York Red Bulls, se convierte en el jugador más joven de la historia de la MLS en marcar un hat-trick

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Julian Hall, canterano del Red Bull New York, se convirtió en el jugador más joven de la MLS en marcar un hat-trick: 18 años y 50 días, superando el récord de Ricardo Pepi (18 años y 196 días). Hall ya suma nueve goles y dos asistencias esta temporada y se erige como uno de los puntos fuertes de unos Red Bulls que han renacido bajo la dirección de su primer entrenador, Michael Bradley.