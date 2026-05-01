El partido de eliminatoria de ascenso a la Liga II entre el FC Voluntari y el FC Bihor Oradea cayó en el caos en los últimos minutos. El defensa local Alexandru Git sufrió una grave lesión en una pierna tras un mal tackle de Razvan Gunie, quien vio la roja directa. La fuerte lluvia había dejado el campo encharcado toda la tarde. En el minuto 90, Git sufrió una fractura de pierna tras una entrada tardía de Razvan Gunie, del Bihor, quien fue expulsado de inmediato con tarjeta roja. El personal médico salió al campo para atender al defensa, pero el mal estado del terreno complicó el trabajo de los servicios de emergencia.
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VÍDEO: Jugadores y aficionados empujan una ambulancia por un campo inundado tras una grave lesión en la segunda división rumana
Una lesión espeluznante interrumpe el caótico partido de la Segunda División
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Los medios locales describen una operación de rescate caótica.
El incidente, ampliamente cubierto por la prensa rumana, se volvió surrealista cuando la ambulancia enviada a evacuar a Git quedó atascada en el barro al entrar al campo.
Al ver que no podía avanzar sobre el césped encharcado, jugadores de ambos equipos y varios aficionados se unieron para empujarla. Una docena de personas lograron sacarla del barro, permitiendo al personal médico llevar a Git al hospital para operarlo.
Se prevé una investigación mientras Git inicia su recuperación
Git afrontará una larga recuperación tras operarse la pierna fracturada. Recibió atención médica en el campo durante unos 10 minutos antes de ser trasladado al hospital.
Las autoridades rumanas investigarán el estado del campo y el retraso en la asistencia médica. La victoria 2-1 mantiene al FC Voluntari en la lucha por el ascenso, mientras que el FC Bihor Oradea ve alejarse los puestos de play-off.