VÍDEO: Jürgen Klopp ignora al Manchester United y asegura que su Liverpool superó a los legendarios Chicago Bulls del triplete

En una entrevista exclusiva con GOAL, el exentrenador del Liverpool se vio en apuros con una serie de comparaciones relámpago entre gigantes del fútbol e iconos del deporte estadounidense. Al elegir entre los New York Knicks y el Manchester United, Klopp no dudó en optar por el equipo de la NBA, decisión que gustará a los aficionados del Liverpool pero dolerá a los de Old Trafford.

Aunque el United ha ganado 20 ligas inglesas y es uno de los clubes más exitosos, la lealtad de Klopp se mantiene en el lado rojo de Merseyside. Su paso por Anfield estuvo marcado por la intensa rivalidad con los Red Devils, y su elección de los Knicks pareció un guiño divertido a sus antiguos rivales de la Premier.