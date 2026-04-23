VÍDEO: Jude Bellingham y Jannik Sinner juegan contra Rafael Nadal y Thibaut Courtois en un partido de tenis en el Bernabéu, con Florentino Pérez como árbitro

Las estrellas del Real Madrid Bellingham y Courtois cambiaron las botas por raquetas y jugaron un dobles con los tenistas Sinner y Nadal. Es sabido que varios madridistas adoran el tenis: Bellingham apoyó a Rafa Jodar en el Mutua Madrid Open y Courtois suele asistir a torneos como aficionado.

El encuentro, organizado para mostrar la versatilidad del recién renovado Santiago Bernabéu, enfrentó a la pareja Bellingham-Sinner contra el dúo Courtois-Nadal. La conexión de Nadal con el club es legendaria: el 22 veces campeón de Grand Slam es seguidor de toda la vida y miembro honorario. Verlo competir junto a sus héroes del fútbol en el centro del Bernabéu fue un homenaje a las mayores pasiones deportivas de España.







