La campaña del Real Madrid en la Liga de Campeones acabó con una dolorosa derrota por 6-4 ante el Bayern de Múnich, marcada por la pérdida de compostura. Bellingham cuestionó las decisiones arbitrales del final y, tras el pitido, se unió a sus compañeros en un conato de protesta contra el colegiado esloveno Vincic. El joven turco Arda Güler, autor de un doblete previo, vio la roja directa por protestar airadamente el gol de Michael Olise en el 95.
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VÍDEO: Jude Bellingham se une a sus enfadados compañeros del Real Madrid al perseguir al árbitro tras perder contra el Bayern en la Liga de Campeones
Caos en el Allianz Arena
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El momento de locura de Camavinga
El partido cambió por la indisciplina visitante. Eduardo Camavinga, ya bajo lupa por su rendimiento esta temporada, entró en el minuto 62 y tuvo una noche para olvidar. Tras recibir una amarilla por falta a Jamal Musiala, el francés se negó a devolver el balón a Joshua Kimmich ocho minutos después, lo que le costó una segunda amonestación por pérdida de tiempo. La expulsión dejó al Madrid con diez hombres en el momento clave. La inferioridad numérica fue letal: el local apretó y, en los últimos minutos, los goles de Luis Díaz y Olise voltearon la eliminatoria.
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La temporada del Madrid, hecha trizas
Se esperan graves repercusiones tras la derrota, y la UEFA probablemente revisará a fondo el informe del árbitro. Mientras siguen circulando las imágenes del enfrentamiento posterior al partido, el Madrid afronta una temporada sin títulos europeos. Bellingham sigue siendo clave, pero surgirán dudas sobre la incapacidad del equipo para mantener la calma en la Liga de Campeones.