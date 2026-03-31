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VÍDEO: Jermain Defoe demuestra su gran conocimiento sobre los máximos goleadores de todos los tiempos de la Premier League al recordar con precisión el número EXACTO de goles de Frank Lampard en un juego de «más o menos»
Defoe juega más arriba o más atrás
En declaraciones a GOAL durante los London Football Awards, organizados en colaboración con la Willow Foundation, Defoe se enfrentó a un complicado reto de preguntas sobre la Premier League. Al exinternacional inglés, que cuenta con la impresionante cifra de 162 goles en la competición, se le pidió que adivinara si varias leyendas habían marcado más o menos goles que él. Cuando le preguntaron por Owen, el delantero respondió al instante: «150, menos». A continuación, acertó al afirmar que Robin van Persie había marcado menos goles que él. Sin embargo, cuando se mencionó a Fowler, demostró una precisión increíble al afirmar: «163, uno más que yo».
Lampard da en el clavo
El goleador nato siguió con su impresionante racha a medida que avanzaba el partido. Adivinó con precisión que Jamie Vardy, el héroe del Leicester City, y Teddy Sheringham, el gran jugador del Manchester United, ocupaban puestos inferiores al suyo en la clasificación histórica. El momento más destacado de la entrevista llegó cuando el entrevistador mencionó a Lampard, la leyenda del Chelsea. Sin dudarlo ni un instante, Defoe declaró con seguridad: «Más arriba, en el 177». Redondeó este brillante segmento señalando correctamente que Cole, el icono del Newcastle United, ocupaba un puesto más alto en la prestigiosa lista, demostrando que conoce los libros de récords al dedillo.
Una carrera goleadora legendaria
Defoe es un delantero de renombre conocido por su extraordinario instinto goleador a lo largo de una carrera llena de dinamismo. Dejó su mayor huella en el Tottenham Hotspur, donde marcó 143 goles en 363 partidos y ganó la Copa de la Liga inglesa en 2008. Su trayectoria también incluyó etapas muy prolíficas en el West Ham, el Sunderland, el Portsmouth, el Bournemouth y el Toronto. En la última etapa de su carrera, Defoe demostró su clase al fichar por el Rangers, donde marcó 32 goles en 74 partidos y se alzó con el título de campeón de Escocia en la temporada 2020/2021, antes de regresar finalmente al Sunderland y retirarse en 2022.
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La élite de la Premier League
En el panorama general de la historia de la Premier League, Defoe se sitúa cómodamente entre los diez máximos goleadores de todos los tiempos con sus 162 tantos. Alan Shearer sigue liderando la clasificación con unos intocables 260 goles, seguido de cerca por Harry Kane, con 213, y Wayne Rooney, con 208. Mohamed Salah es actualmente el jugador en activo con más goles de la liga, con 191, tras haber superado ya a Cole (187) y a Sergio Agüero (184). Con Lampard en 177, Thierry Henry en 175 y Fowler en 163, la lista representa la cúspide absoluta de la grandeza ofensiva en Inglaterra.