VÍDEO: Jeremy Doku desaparece por un instante y deja completamente desconcertados a los espectadores de la retransmisión en directo del partido de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid

El extremo del Manchester City Jeremy Doku pareció desaparecer en el aire durante un partido decisivo de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. El extraño error de retransmisión dejó a los aficionados de todo el mundo cuestionándose lo que veían, ya que el belga parecía desvanecerse.

    Mientras la batalla táctica entre los gigantes europeos acaparaba toda la atención, un momento viral protagonizado por Doku se convirtió en tendencia en las redes sociales. Durante una jugada en la segunda parte, el extremo se dirigía hacia el banderín de córner cuando, por un instante, todo su cuerpo pareció desaparecer del encuadre.

    El incidente ocurrió cerca de la línea de banda, cuando Doku intentaba superar a Federico Valverde y Trent Alexander-Arnold. La anomalía visual fue detectada por miles de espectadores, lo que provocó una oleada de teorías sobre un «fallo en la matriz» que se convirtieron en tendencia en X a los pocos minutos del pitido final.

    La realidad detrás del truco de magia es mucho más corporativa que sobrenatural. El fenómeno fue causado por la tecnología de sustitución virtual, que permite a las emisoras superponer diferentes anuncios en los carteles publicitarios del estadio en función de la región en la que se retransmite el partido.

    Debido a que la equipación y los movimientos de Doku interferían con los sensores digitales utilizados para fijar los anuncios virtuales, el software «pintó» accidentalmente la valla publicitaria sobre el jugador. Esto creó la ilusión de que la estrella del City había sido borrada del campo mientras el juego continuaba en tiempo real.

    La difícil misión del Manchester City en el Etihad

    La derrota por 3-0 del City en el Bernabéu deja claro que le espera una difícil tarea en el partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en el Etihad Stadium. Sin embargo, primero se enfrentará al West Ham en la Premier League el sábado. El equipo de Pep Guardiola ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación con 60 puntos en 29 partidos, a siete puntos del líder, el Arsenal.

