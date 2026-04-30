VÍDEO: «¡Iván Toney ha recibido una lección de humildad!» - Cristiano Ronaldo se burla del delantero inglés gritándole en la cara en plena lucha por la Bota de Oro de la Liga Profesional Saudí

El partido entre Al-Nassr y Al-Ahli acabó en trifulca tras una dura entrada de Coman a Merih Demiral, que provocó la invasión de los banquillos. Los servicios de seguridad lucharon por controlar la situación mientras llovían objetos desde las gradas. Al final, el marcador dio a Al-Nassr una victoria que le sitúa ocho puntos por encima en la Liga Profesional Saudí. A falta de cuatro jornadas, Ronaldo está a un paso de su primer título liguero en Oriente Medio desde 2023, aunque Al-Hilal aún tiene un partido menos.

Antes, el defensa del Al-Ahli, Demiral, había llevado su medalla de la Liga de Campeones de la AFC al estadio y lo había anunciado en redes para burlarse de que era la primera vez que se veía una en el campo del Al-Nassr. Ronaldo, en cambio, respondió a las mofas sobre su falta de títulos con el Al-Nassr recordando: «Yo tengo cinco», en alusión a sus triunfos europeos. En la lucha por el Pichichi, Julián Quiñones (Al-Qadsiah) lidera con 28 goles, Ivan Toney (Al-Ahli) le sigue con 27 y Ronaldo es tercero con 25.