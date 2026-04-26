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Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty
Donny Afroni

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VÍDEO: ¡Imposible parar a Marcus Rashford! El cedido del Barcelona marcó su gol 13 y acercó al Blaugrana al título de La Liga

M. Rashford
Barcelona
Getafe vs Barcelona
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Getafe

Marcus Rashford sigue dejando que su fútbol hable por sí mismo en España y, con una actuación impecable, ha acercado al Barcelona al título de La Liga. El cedido del Manchester United mostró su explosiva velocidad para ayudar al equipo de Hansi Flick a lograr una victoria crucial 2-0 sobre el Getafe. A pesar de las especulaciones sobre su futuro en el Camp Nou, el delantero es clave en la carrera blaugrana hacia la gloria nacional.

  • El gol fulminante de Rashford acalla a los críticos

    En una semana marcada por los rumores fuera del campo, Marcus Rashford respondió con la mejor actuación posible en el Estadio Coliseum. El internacional inglés, autor del segundo gol del Barcelona, aprovechó el tropiezo del Real Madrid. El tanto recordó su mejor versión: aprovechó un pase profundo, superó a la defensa y definió con calma. Ya suma 13 goles en su cesión, tres en los últimos cuatro partidos.

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  • La incertidumbre sobre el traspaso se cierne sobre el equipo

    El gol llega en un momento delicado para Rashford, pues el Barcelona duda en hacer permanente su cesión. A pesar de su buen rendimiento con Flick, la directiva, incluido Deco, teme asumir los 26 millones de libras (35 millones de dólares) de su cláusula de rescisión.

    El club blaugrana duda por el coste del traspaso y su alto salario, lo que podría cambiar sus planes. Pero su gol ante el Getafe hace reflexionar a la directiva de cara al mercado estival.

  • Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El título está al alcance de la mano

    Mientras Rashford brilla en España, su Manchester United lucha por un puesto europeo en la Premier League, justo por encima del Liverpool por diferencia de goles. La victoria del Barcelona, sumada a la pérdida de puntos del Real Madrid, lo sitúa en una posición dominante a falta de solo 15 puntos. Los blaugranas podrían sentenciar el título el 10 de mayo, cuando reciban al Madrid en el Camp Nou.

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