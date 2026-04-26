El gol llega en un momento delicado para Rashford, pues el Barcelona duda en hacer permanente su cesión. A pesar de su buen rendimiento con Flick, la directiva, incluido Deco, teme asumir los 26 millones de libras (35 millones de dólares) de su cláusula de rescisión.

El club blaugrana duda por el coste del traspaso y su alto salario, lo que podría cambiar sus planes. Pero su gol ante el Getafe hace reflexionar a la directiva de cara al mercado estival.