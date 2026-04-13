VÍDEO: Imágenes inéditas muestran a Rayan Cherki jugando al «bottle flip» durante la victoria del Manchester City sobre el Chelsea

La gran actuación de Cherki en el oeste de Londres elevó su cuenta a 10 asistencias y tres goles en 26 partidos de la Premier League. El francés ha dado al menos dos asistencias en tres encuentros distintos esta temporada, algo que solo ha igualado Bruno Fernandes, del Manchester United, en todas las competiciones. Esa creatividad ha sido clave para un Manchester City que está a seis puntos del Arsenal, pero que tiene un partido menos.