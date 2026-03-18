VÍDEO: ¡Héroes del medio siglo! Harry Kane y Mo Salah alcanzan los 50 goles en la Liga de Campeones, mientras las estrellas del Bayern y del Liverpool consolidan su legado europeo

Para Kane, este hito llegó durante el decisivo partido de eliminatoria del Bayern de Múnich contra el Atalanta. Abrió el marcador en la primera parte al transformar un penalti, lo que elevó su cuenta goleadora en competiciones europeas a 49. A continuación, demostró exactamente por qué se le considera uno de los mejores delanteros del fútbol mundial, haciendo gala de su instinto de goleador de élite. Al recibir el balón dentro de un área repleta de jugadores, Kane ejecutó un giro brillante y fulgurante que dejó completamente desorientada a la defensa del Atalanta. Antes de que el portero tuviera siquiera tiempo de colocarse, el delantero lanzó un disparo devastador e imparable al fondo de la red para alcanzar su gol número 50 en la Liga de Campeones de una manera espectacular.

Lennart Karl y Luis Díaz marcaron más tarde en el partido, dando al Bayern una victoria por 4-1 en la noche y un resultado global de 10-2. El próximo compromiso para los hombres de Vincent Kompany es un partido de cuartos de final contra un Real Madrid que acaba de eliminar al Manchester City.