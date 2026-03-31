VÍDEO: «¡Hay que saber manejar muchos egos!» - Gerard Piqué descarta sustituir a Michael Carrick en el Manchester United

En el programa «The Late Run Show», el presentador Chad Johnson preguntó a Piqué sobre la posibilidad de ponerse al frente del Old Trafford. El jugador de 39 años no tardó en descartar la sugerencia de un regreso espectacular a la banda. Cuando se le preguntó directamente si alguna vez se había imaginado un escenario en el que se hiciera cargo de su antiguo club, Piqué dio una respuesta exhaustiva. Afirmó: «No, como entrenador nunca me he visto a mí mismo en ese papel. Básicamente porque hay que gestionar muchos egos y la rutina de los entrenamientos diarios, además de pasar el fin de semana viajando».