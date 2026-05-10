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FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: Harry Kane falló un penalti ante el Bayern Múnich tras una marca en el punto, con las «jugadas sucias» de Jeanuel Belocian captadas por la cámara

H. Kane
Bayern Múnich
Bundesliga
Wolfsburgo
Wolfsburgo vs Bayern Múnich

La racha goleadora de Harry Kane desde los once metros en la Bundesliga acabó el sábado, pero el capitán inglés parece haber sufrido claras «artimañas». El delantero del Bayern, poco habitual en él, envió el balón fuera ante el Wolfsburgo, su primer fallo en Alemania desde 2023.

  • Belocian, pillado in fraganti

    Mientras Kane se preparaba para lanzar el penalti tras una falta de Konstantinos Koulierakis sobre Michael Olise, las cámaras captaron al defensa del Wolfsburgo Jeanuel Belocian realizando una maniobra dudosa. Se vio al jugador de 21 años arañando sutilmente el césped alrededor del punto de penalti con los tacos mientras el árbitro estaba ocupado con los jugadores del Bayern, que se habían distraído.

    Su artimaña surtió efecto: al lanzar Kane, su pie de apoyo patinó sobre el terreno dañado, lo inclinó hacia atrás y el balón se marchó desviado a la derecha. Un golpe inesperado para la afición del Bayern, acostumbrada a su acierto desde los once metros.

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  • El fin de una era para Kane

    Este fallo interrumpe su racha de 24 penaltis consecutivos marcados en la Bundesliga. Desde su llegada al Bayern procedente del Tottenham, Kane se ha erigido como el especialista máximo en penaltis en Alemania, aunque ni siquiera los mejores delanteros están a salvo de la presión física y mental que implican. Antes de este fin de semana solo había fallado dos veces: en la Liga de Campeones contra el Union Saint-Gilloise en enero y en la DFB-Pokal, cuando Florian Stritzel, del Wehen Wiesbaden, detuvo su lanzamiento.

    Aun así, Kane sigue siendo un gigante desde los 11 metros: ha marcado 37 de 40 penaltis con el Bayern y mantiene un 92,5 % de acierto, uno de los mejores registros de la historia.

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    La lucha por la Bota de Oro continúa

    Aunque el penalti fallado acaparará los resúmenes, la temporada de Kane sigue siendo histórica. Sigue líder en la tabla de goleadores de la Bundesliga con 33 tantos, muy por encima de Denis Undav, del Stuttgart, con 19. Su debut en Alemania ha marcado un listón inusual en Europa. Aunque ya no tiene el pleno de aciertos en la liga, el capitán inglés se centrará en cerrar la temporada con fuerza antes de guiar a su selección en el parón internacional de verano.

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