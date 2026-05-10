Mientras Kane se preparaba para lanzar el penalti tras una falta de Konstantinos Koulierakis sobre Michael Olise, las cámaras captaron al defensa del Wolfsburgo Jeanuel Belocian realizando una maniobra dudosa. Se vio al jugador de 21 años arañando sutilmente el césped alrededor del punto de penalti con los tacos mientras el árbitro estaba ocupado con los jugadores del Bayern, que se habían distraído.

Su artimaña surtió efecto: al lanzar Kane, su pie de apoyo patinó sobre el terreno dañado, lo inclinó hacia atrás y el balón se marchó desviado a la derecha. Un golpe inesperado para la afición del Bayern, acostumbrada a su acierto desde los once metros.