Tras recibir el trofeo, el Allianz Arena se convirtió en una fiesta de duchas de cerveza. Kane, el blanco de sus compañeros, acabó empapado antes de encontrar a su familia. Las cámaras captaron un momento emotivo: el delantero le dio la medalla a su hija, mientras su mujer y sus hijos retrocedían para evitar un abrazo empapado de cerveza. Así terminó la temporada nacional del equipo de Vincent Kompany, que ya había asegurado el título con cuatro jornadas por jugarse.
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VÍDEO: Harry Kane, empapado de cerveza, le regala a su hija la medalla de la Bundesliga, mientras su esposa e hijos evitan abrazarlo
Diversión en familia entre las lluvias de cerveza
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Kane y el Bayern siguen batiendo récords
Kane lideró de nuevo el partido. Su triplete ante el FC Colonia elevó a 36 sus goles en la liga y lo dejó a cinco del récord de Robert Lewandowski. Fue su cuarto hat-trick, con tantos en los minutos 10 y 13 y el tercero en la segunda parte. La victoria permitió al Bayern alcanzar el récord de 122 goles en una temporada.
En un vídeo a sus seguidores, el inglés mostró su orgullo: «Hola, chicos, otra medalla y otro trofeo. Qué forma de cerrar en el Allianz con los aficionados. Otra victoria y tres goles. Estoy muy orgulloso. Ahora queda uno más: una final de Copa la semana que viene. Mantendremos este rollo».
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Dobles sueños en el horizonte
A pesar de la fiesta en Múnich, el trabajo no acaba para los hombres de Kompany. Joshua Kimmich, tras recibir una ducha de cerveza, fue claro: «Hoy celebramos un poco; luego nos centraremos en la final de la Copa». El Bayern busca el doblete nacional ante el Stuttgart el sábado.
La final de la DFB-Pokal en el Olympiastadion de Berlín será el último paso de un año dominante. Con Kane en racha y la plantilla al máximo, el gigante bávaro viajará a la capital como claro favorito para ampliar su colección de trofeos.