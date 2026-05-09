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VÍDEO: Guardiola manda un mensaje divertido al West Ham mientras el City espera un tropiezo del Arsenal en la lucha por la Premier
Guardiola adopta el himno de los «Irons» en un giro inesperado en la lucha por el título
Guardiola, satisfecho tras la victoria del City sobre el Brentford, bromeó en la rueda de prensa del sábado. Al marcharse, cruzó los brazos en el gesto de los “Hammers” y gritó: “¡Vamos, Irons!”.
En un momento de broma, Guardiola cruzó los brazos por encima de la cabeza en el icónico saludo de los «Hammers» y gritó: «¡Vamos, Irons!». Así respaldó públicamente al West Ham, que el domingo recibe al Arsenal en un partido clave en la lucha por el título de la Premier League.
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El City sigue presionando al equipo de Mikel Arteta
El City cumplió al vencer 3-0 a los Bees y quedó a dos puntos del Arsenal, con una diferencia de goles que ahora solo les separa un tanto.
Pese a la goleada, Guardiola admite que el título aún no depende de ellos. Tras el partido, el técnico recordó la regularidad del Arsenal y afirmó: «Estamos compitiendo contra un equipo similar al antiguo Liverpool, que llegó a la final de la Liga de Campeones sin perder y ha liderado la liga casi toda la temporada».
La exigente recta final para los Blues
Guardiola se centra en un calendario exigente: la final de la FA Cup ante el Chelsea y duros partidos ligueros contra Crystal Palace, Bournemouth y Aston Villa. Es consciente de la dificultad que afrontan al cierre de la temporada.
«Ya no depende de nosotros; debemos ganar el miércoles, jugar la final de la FA Cup y visitar a Bournemouth y Aston Villa. El calendario es exigente, pero simple: en dos semanas acabará la temporada», afirmó.
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Guardiola encuentra «alegría» en la lucha por el título
Tras una temporada con muchos obstáculos, el entrenador admite que disfruta de la presión de pelear por títulos nacionales y europeos. El contraste con las dificultades del curso pasado lo ha revitalizado.
«Me encanta estar aquí de nuevo. Quedar segundos otra vez es lo mínimo, así que me encanta. No disfruté de la temporada pasada; el momento de luchar por clasificarnos para la Champions fue difícil, pero la Carabao Cup ya la tenemos en el bolsillo, y la final de la FA Cup en Wembley es el día más bonito de la temporada, y me encanta», añadió. «Cuando sientes que el trabajo está bien hecho y ves cómo se ayudan en cada entrenamiento, es una alegría».