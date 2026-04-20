VÍDEO: Gianluigi Donnarumma se lanza entre la afición del Manchester City para celebrar a lo grande tras pasar de villano a héroe en el duelo contra el Arsenal

El portero italiano lo vivió todo en el decisivo partido del domingo contra el Arsenal. Tras un error grave y una posterior atajada que salvó el encuentro, el jugador de 27 años corrió hacia la grada tras el pitido final para celebrar con la afición del City un resultado que puede marcar la temporada.

El exguardameta del París Saint-Germain quedó brevemente sumergido en un mar de brazos mientras los eufóricos aficionados locales lo abrazaban. El personal de seguridad tuvo que intervenir para ayudarlo a volver al campo y reunirse con sus compañeros en los habituales apretones de manos. Fue un marcado contraste con su estado de ánimo horas antes, cuando un error suyo había amenazado con entregar el partido a los perseguidores del título de Mikel Arteta.