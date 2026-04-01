VÍDEO: Gabriel Martinelli marca un precioso gol con un disparo en forma de flecha tras una asistencia de Endrick, y Brasil se lleva la victoria ante Croacia para reforzar sus esperanzas en el Mundial

Tras el pitido final, Ancelotti elogió la contribución de sus jugadores más jóvenes por aportar una variedad táctica muy necesaria, y afirmó: «Estoy muy contento con los jugadores más jóvenes. Aprovecharon su oportunidad y nos dieron más opciones. Thiago lo hizo bien, Endrick lo hizo bien, Danilo lo hizo bien».

El delantero del Brentford Thiago se hizo eco de este sentimiento tras marcar su primer gol con la Seleção: «Quiero dar las gracias al entrenador por la oportunidad. Marcar mi primer gol con Brasil es inolvidable».