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VÍDEO: Federico Chiesa se lleva a Dominik Szoboszlai lejos de los descontentos aficionados del Liverpool tras un encogimiento de hombros y un pedido de apoyo tras la desastrosa actuación en la FA Cup ante el Manchester City
La frustración llega al límite
Tras la aplastante derrota por 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup el 4 de abril, circularon por las redes sociales unas imágenes en las que se veía a Szoboszlai enfrentándose a la afición visitante. El centrocampista húngaro fue grabado mientras se acercaba a la grada visitante, levantando los brazos en un gesto de evidente frustración ante la reacción negativa del público. Cuando la tensión amenazaba con agravarse aún más, Chiesa intervino para calmar los ánimos, alejando con delicadeza a su compañero de las gradas.
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Una estrella destacada advierte de una temporada «catastrófica»
El enfrentamiento sobre el terreno de juego refleja la frustración interna que se está gestando en la plantilla, especialmente para su jugador más destacado. Szoboszlai ha sido, sin duda, la principal estrella del Liverpool esta temporada, con 12 goles y ocho asistencias en 44 partidos en todas las competiciones, sumando un total de 3.938 minutos. Tras la abultada derrota, no se anduvo con rodeos en su valoración. «Estamos haciendo una temporada catastrófica. Si no nos despertamos de inmediato, también quedaremos eliminados de la Liga de Campeones. Tenemos que mirarnos al espejo y preguntarnos si lo estamos dando todo por esta camiseta. Lo que hemos mostrado hoy es inaceptable para un club como el Liverpool», afirmó con rotundidad.
Una temporada al límite
El Liverpool ha atravesado una temporada muy irregular, y este último tropiezo en el Etihad no ha hecho más que acentuar las críticas. El club ha tenido dificultades para mantener el alto nivel de los años anteriores, y es evidente que la paciencia de la afición se está agotando. La reacción de Szoboszlai hacia la afición pone de manifiesto la inmensa presión a la que están sometidos los jugadores, incluso alguien que ha llevado al equipo con su creatividad. Con las esperanzas en la copa nacional frustradas y su posición en la Premier League en una situación precaria, toda la plantilla debe ahora encontrar la manera de recuperarse. Si no consiguen sumar puntos vitales en las próximas semanas, la ya desastrosa racha en la liga podría descontrolarse por completo.
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¿Qué le depara el futuro al Liverpool?
Los Reds tienen poco tiempo para lamentarse por su eliminación de la FA Cup, ya que les espera un calendario agotador. El 8 de abril se enfrentarán al París Saint-Germain en el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, a domicilio, antes de recibir al Fulham en la Premier League el 11 de abril. El partido de vuelta contra el PSG tendrá lugar el 14 de abril en Anfield. Su recta final en la liga continúa con un crucial derbi de Merseyside en casa del Everton el 19 de abril, seguido de partidos contra el Crystal Palace, el Manchester United, el Chelsea y el Aston Villa, y concluirá la temporada en casa contra el Brentford el 24 de mayo.