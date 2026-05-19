VÍDEO: «Esto nos pertenece a todos»: el Arsenal celebra la Premier League con un mensaje que incluye a Arsène Wenger, Mikel Arteta, Declan Rice y una afición eufórica

El Arsenal vuelve a lo más alto del fútbol inglés. Tras tres subcampeonatos, el equipo de Mikel Arteta se aseguró el título con una ventaja insuperable. El Manchester City, segundo, tropezó ante el Bournemouth en el Vitality Stadium y quedó a cuatro puntos con una jornada por jugar.

Es el decimocuarto título liguero del Arsenal y el primero desde 2004, cuando lo conquistó Patrick Vieira. Tras años de dominio del City, el trofeo regresa al Emirates Stadium y convierte a Arteta en el primer exjugador de la Premier en ganarla como entrenador.

Las redes sociales del club celebraron con un mensaje claro: «Esto nos pertenece a todos».