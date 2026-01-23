+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
adidas David Beckham Zinedine Zidane F50 Predator GFX 16:9adidas/GOAL
Krishan Davis

VIDEO: 'Es hora de elegir' - Los íconos de adidas David Beckham, Zinedine Zidane y Paul Pogba unen fuerzas en un elegante nuevo cortometraje mientras la campaña Predator vs F50 gana impulso

adidas ha intensificado sus movimientos de cara a la Copa del Mundo 2026 con un nuevo cortometraje promocional que presenta a algunos íconos absolutos de su silo Predator. El gigante alemán de ropa deportiva lanzó la divertida campaña Predator vs F50 a principios de enero, con ambos pares de botas recibiendo un nuevo diseño de color para la ocasión. Ahora, miembros legendarios del equipo Predator están diciendo a los aficionados que es 'hora de elegir'.

  • Beckham, Zidane y Pogba protagonizan nueva película

    En el elegante video cinematográfico, Zinedine Zidane, David Beckham, Paul Pogba, Kaká, Xavi y Alessandro Del Piero, todos sinónimos del adidas Predator, asumen roles como miembros de un sindicato internacional clandestino que compite con un rival desconocido (presumiblemente el Equipo F50). Por supuesto, Zidane es el jefe, y en una llamada de conferencia su compatriota Pogba le informa que "todo está en su lugar", mientras que Kaká, Xavi y Beckham están en el terreno listos para actuar, mientras buscan distribuir sus productos por todo el mundo, desde Madrid a Liverpool, Barcelona, Milán y más allá.

    Utilizando un teléfono público en un guiño a las clásicas películas de atracos y crimen, Pogba advierte a sus colegas que "el otro lado se está moviendo rápido", mientras que Beckham, rodeado por los nuevos Predators, insiste en que van a necesitar "mucho, mucho más" mercancía para competir. Sin embargo, la leyenda de la Juventus Del Piero, quien usó tanto Predators como F50s en su tiempo y es apodado 'la Zebra' en la película, no está convencido. Sin embargo, Zidane finalmente da la orden de "triplicar los envíos" a medida que se acerca "el momento de elegir".

    • Anuncios

  • Mira la película - 'es hora de elegir'

  • adidas presenta el nuevo y llamativo Predator

    adidas lanzó su campaña de primavera/verano 2026 a principios de enero, con los Predator y F50 llegando en nuevos colores frescos. Poniendo juguetonamente los dos silos uno contra el otro, se ha pedido a los jugadores de todo el mundo que elijan el caos con Lamine Yamal y F50, o el control con Jude Bellingham y el Predator.

    El nuevo Predator es blanco pero presenta un llamativo frente rojo, con la famosa lengüeta plegable y las icónicas tres rayas que se inspiran en el Predator Precision original en el que se basa el diseño moderno. Mientras tanto, se incluye mucha tecnología moderna para hacer la bota lista para 2026, incluyendo una parte superior de malla y una suela actualizada.

  • Jude Bellingham Lamine Yamal adidas Predator F50adidas

    ¿Messi participará en la respuesta del equipo F50?

    Basado en la nueva película promocional, uno imaginaría que una versión desde la perspectiva del Team F50 seguirá. Eso podría incluir a Lionel Messi, Arjen Robben y David Villa, dependiendo de a quién decida llamar adidas de su lista de atletas élite del pasado y presente.

    Hablando sobre la campaña, que se desarrollará durante la primavera y el verano de 2026, presumiblemente hasta el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, el gerente general de fútbol de adidas, Sam Handy, dijo: "A través de esta campaña, estamos encendiendo una conversación que se sitúa en el corazón de la cultura del fútbol. Estas botas son más que innovación; representan las dos fuerzas fundamentalmente opuestas que definen el juego moderno: velocidad pura y control absoluto.

    "En adidas, nuestro objetivo es empoderar a cada atleta para que juegue a su manera, y con esta campaña, estamos desafiando a los jugadores en todas partes, desde el fútbol base hasta los estadios profesionales, a que abracen su identidad futbolística y de una vez por todas, elijan su lado."

    Con adidas apostando fuerte por su campaña Predator vs F50 en un año de Copa Mundial, uno imaginaría que hay mucho más por venir del gigante alemán del deporte a medida que pasan las semanas y los meses hasta el gran evento. La nostalgia ha sido el núcleo de su trabajo reciente, así que espera muchos más colores familiares y referencias a lanzamientos anteriores en sus próximos productos.

0