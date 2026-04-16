VÍDEO: «Error»: Youri Tielemans se ríe a carcajadas con la respuesta de Unai Emery a un periodista en la rueda de prensa del Aston Villa

Morgan Rogers, John McGinn, Lucas Digne, Matty Cash y Victor Lindelof están a una tarjeta de ser suspendidos para las competiciones europeas, pero el técnico español insistió en que el futuro no debe distraer al equipo del presente. Al preguntarle si el riesgo de sanciones influiría en su elección de jugadores para el partido del jueves por la noche, Emery respondió con firmeza: Tras una larga pausa, el técnico del Villa declaró: «Es un error preguntar sobre eso, y si te respondo, cometo un error. Mañana jugamos. No pensamos en la semifinal, pensamos en mañana y, por supuesto, ellos [también] van a sacar a los mejores jugadores mañana».

Su negativa a entrar en ese escenario hipotético dejó a su centrocampista, Tielemans, visiblemente divertido por el intercambio.