VÍDEO: Endrick aprovecha un error garrafal del portero para acabar con su sequía goleadora y dar un empate vital al Lyon en los últimos minutos del partido de la Europa League contra el Celta de Vigo

El partido comenzó con el Lyon luchando por encontrar su ritmo en un entorno difícil fuera de casa. Con una formación 4-3-1-2 con Endrick y Roman Yaremchuk al frente, los hombres de Paulo Fonseca tardaron en presionar, lo que permitió al equipo español marcar el ritmo inicial. El Celta de Vigo se mostró peligroso desde el principio, con Borja Iglesias poniendo a prueba la defensa del Lyon antes de que se rompiera el empate en el minuto 25.

Una rápida transición en el centro del campo permitió a Matías Vecino habilitar a Williot Swedberg, que superó en velocidad a Clinton Mata por la banda. Su preciso centro encontró a Javi Rueda, que remató con precisión con la derecha para dar al equipo local una merecida ventaja de 1-0. El Lyon intentó responder de inmediato, pero los primeros intentos de Endrick carecieron de la precisión necesaria para poner en aprietos a Radu antes del descanso.

La segunda parte cambió el rumbo del partido a favor del Lyon, sobre todo tras un momento de locura de Borja Iglesias. En el minuto 54, el delantero del Celta fue expulsado con tarjeta roja directa por un codazo a Mata, lo que dejó al equipo local defendiendo su escasa ventaja con diez hombres durante más de media hora.

A pesar de la ventaja numérica, el Lyon siguió desperdiciando ocasiones. El Celta de Vigo se replegó y defendió heroicamente, y parecía dispuesto a llevarse una valiosa victoria a Francia hasta los dramáticos últimos compases del partido.