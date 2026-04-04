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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: El segundo en 40 días... El Al-Taawoun le regala la victoria al Al-Nasr y deja al Al-Hilal con un nuevo empate

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
1ª División
Arabia Saudita

«El Líder» sigue cayendo en la Liga Roshen

El Al-Taawoun siguió consolidando su dominio sobre el Al-Hilal en la Liga Roshen de Arabia Saudí, tras haberle hecho caer en la trampa del empate por segunda vez en 40 días.

El Al-Hilal empató con el Al-Taawoun por 2-2 en el partido que les enfrentó este sábado en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El Al-Hilal abrió el marcador por medio de Mohamed Qadir Miti en el minuto 44, pero el defensa brasileño André Gerotto le dio la vuelta al marcador con dos goles para el Al-Taawoun en los minutos 55 y 67, antes de que Marcos Leonardo marcara el gol del empate en el minuto 77.

  • El nudo de la cooperación

    De este modo, el Al-Taawoun logró empatar con el Al-Hilal tanto en la ida como en la vuelta de la actual temporada de la Liga Roshen, tras haber empatado 1-1 hace unos 40 días, concretamente el pasado 24 de febrero, en un partido aplazado de la décima jornada.

    Con ello, el Al-Hilal suma 65 puntos, lo que le sitúa en segunda posición de la clasificación de la Liga Saudí, a cinco puntos del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles por delante del Al-Ahli, que ocupa el tercer puesto.

    Por su parte, el Al-Taawoun suma ahora 46 puntos, lo que le sitúa en quinta posición en la clasificación de la Liga Roshen.

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  • Ausencias masivas

    El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, se vio obligado a recurrir a varios suplentes en el once inicial para suplir las bajas que sufrió «El Líder» ante el Al-Taawoun.

    El centrocampista serbio Sergej Milinković-Savić se perdió el partido por acumulación de tarjetas, mientras que los franceses Simon Bouabri y Karim Benzema, así como el defensa turco Yusuf Akçıkçık, lo hicieron por lesión.

    Además, faltaron varios jugadores locales importantes por lesión, como los extremos Salem Al-Dossari y Sultan Mandash, el centrocampista Nasser Al-Dossari, así como el lateral derecho Hamad Al-Yami.

    El entrenador italiano apostó por el brasileño Marcos Leonardo y el marfileño Mohamed Kader Miti en la línea de ataque, a los que se sumó el extremo brasileño Malcom, para suplir las ausencias de Benzema y Salem Al-Dossari.

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    Inzaghi también alineó a su jugador Murad Hawsawi en el centro del campo, junto a Mohamed Kano y el portugués Rubén Neves, para suplir las ausencias de Safetš y Nasser Al-Dossari.

    Por su parte, Inzaghi se vio obligado a recurrir a varios jugadores del Al-Hilal Sub-21 en el banquillo, como Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Daoud, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid y Saad Al-Mutairi.

    La alineación del Al-Hilal fue la siguiente:

    Portero: Yassin Bounou

    Defensa: Muteb Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernández

    Centro del campo: Murad Hawsawi - Rubén Neves - Mohamed Kano

    Delanteros: Malcom, Marcos Leonardo y Mohamed Qadir Miti

  • Los tiros de Neves

    El Al-Hilal comenzó a crear peligro en el minuto 5, cuando Rubén Neves lanzó un potente disparo desde fuera del área, pero el balón se fue rozando el poste izquierdo de la portería del Al-Taawoun.

    Neves intentó repetir la jugada en el minuto 14, tras volver a disparar desde fuera del área, pero su disparo se fue muy desviado de la portería del Al-Taawoun.

    Pero la respuesta del Al-Taawoun no se hizo esperar, ya que Mohamed Al-Kwaikbi desperdició una oportunidad de adelantar a su equipo en ese mismo minuto, cuando recibió el balón justo delante de la portería del Al-Hilal y lo envió fuera.

    El Al-Hilal volvió a intentarlo desde fuera del área, pero esta vez por medio de Malcom, quien lanzó un potente disparo raso en el minuto 17, pero el portero Mailsón logró detenerlo.

    En el minuto 21, Theo Hernández también intentó un disparo desde fuera del área, pero su tiro se fue desviado de la portería del Al-Taawoun.

    Neves intentó sorprender al Al-Taawoun en el minuto 30, cuando robó el balón en el borde del área y se internó en ella, pero su disparo salió flojo y se fue junto al poste derecho del Al-Taawoun.

    En el minuto 33, el centrocampista portugués volvió a disparar a puerta del Al-Taawoun, pero esta vez desde un tiro libre, aunque el balón se fue por encima del larguero del portero Mailsón.

  • El objetivo de Miti

    El primer gol del Al-Hilal llegó en el minuto 43, obra de su delantero marfileño Mohamed Kader Miti, quien recibió un pase de Mohamed Mahzari por la banda izquierda y lanzó un potente disparo a la portería del Al-Taawoun que el portero Mailsón no pudo detener.

    Marcos Leonardo desperdició la oportunidad de marcar el segundo gol en el segundo minuto del tiempo de descuento, tras quedarse solo ante la portería tras un pase magistral de Mohamed Kader Miti, pero Mailsón logró detener su disparo.

    El balón rebotó hacia el Al-Hilal, donde llegó a Mohamed Kano en el borde del área, quien remató con fuerza, pero el balón acabó en las manos del portero Mailsón.

  • ¡Un comienzo prometedor, pero...!

    Malcom inició las jugadas de ataque del Al-Hilal en la segunda parte, cuando recibió el balón en el borde del área en el minuto 49 e intentó rematar con fuerza, pero su disparo se fue rozando el poste.

    Marcos Leonardo siguió desperdiciando ocasiones en el minuto 51, cuando recibió el balón en el lateral de la portería del Al-Taawoun y disparó con fuerza, pero el portero Mailsón logró detenerlo.

  • La remontada del Al-Taawoun

    En el minuto 55 del partido, el defensa brasileño André Gerotto marcó el gol del empate para el Al-Taawoun, tras rematar de cabeza un centro procedente de un saque de esquina que acabó en la portería de Yassine Bounou.

    Hassan Tambakti desperdició una nueva oportunidad de adelantarse en el marcador en el minuto 58 del partido, cuando recibió un centro frente a la portería vacía del Al-Taawoun, tras una salida en falso del portero Mailsón, pero no logró convertir el balón en gol.

    Miti estuvo a punto de marcar su segundo gol y el segundo del Al-Hilal en el minuto 63, cuando se internó con su fuerza física desde el borde del área para rematar un tiro raso que se fue rozando el poste derecho de la portería del Al-Taawoun.

    Gerotto siguió brillando y marcó su segundo gol y el segundo de su equipo en el minuto 67, al rematar de cabeza otro centro que el portero marroquí Yassine Bounou no pudo atajar.

  • El regreso del Hilal

    Marcos Leonardo compensó sus ocasiones falladas al marcar el gol del empate para el Al-Hilal en el minuto 77, tras un potente disparo de Malcom que rebotó y le llegó delante de la portería, para que él lo enviara al fondo de la red.

    Malcom estuvo a punto de marcar el gol de la victoria en el minuto 89, cuando recibió un centro de Rubén Neves y remató de cabeza hacia la portería, pero el balón se fue rozando el poste.

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