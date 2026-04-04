Vídeo: El segundo en 40 días... El Al-Taawoun le regala la victoria al Al-Nasr y deja al Al-Hilal con un nuevo empate

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, se vio obligado a recurrir a varios suplentes en el once inicial para suplir las bajas que sufrió «El Líder» ante el Al-Taawoun.

El centrocampista serbio Sergej Milinković-Savić se perdió el partido por acumulación de tarjetas, mientras que los franceses Simon Bouabri y Karim Benzema, así como el defensa turco Yusuf Akçıkçık, lo hicieron por lesión.

Además, faltaron varios jugadores locales importantes por lesión, como los extremos Salem Al-Dossari y Sultan Mandash, el centrocampista Nasser Al-Dossari, así como el lateral derecho Hamad Al-Yami.

El entrenador italiano apostó por el brasileño Marcos Leonardo y el marfileño Mohamed Kader Miti en la línea de ataque, a los que se sumó el extremo brasileño Malcom, para suplir las ausencias de Benzema y Salem Al-Dossari.

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Inzaghi también alineó a su jugador Murad Hawsawi en el centro del campo, junto a Mohamed Kano y el portugués Rubén Neves, para suplir las ausencias de Safetš y Nasser Al-Dossari.

Por su parte, Inzaghi se vio obligado a recurrir a varios jugadores del Al-Hilal Sub-21 en el banquillo, como Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Daoud, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid y Saad Al-Mutairi.

La alineación del Al-Hilal fue la siguiente:

Portero: Yassin Bounou

Defensa: Muteb Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernández

Centro del campo: Murad Hawsawi - Rubén Neves - Mohamed Kano

Delanteros: Malcom, Marcos Leonardo y Mohamed Qadir Miti