VÍDEO: El príncipe Guillermo, eufórico, se desata en la grada mientras el Aston Villa golea al Nottingham Forest y se clasifica para la final de la Europa League

El Aston Villa venció 4-0 al Nottingham Forest en Villa Park y, tras el 0-1 de la ida, avanzó a la final de la Europa League con un global de 4-1.

Más de 43 000 aficionados, incluido el príncipe Guillermo, celebraron una noche que podría transformar al club. Tras varias eliminaciones recientes, el Villa mostró calma y eficacia cuando más importaba y mantuvo vivo su sueño europeo.







