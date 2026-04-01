Djokovic hizo una aparición muy sonada en el estadio Bilino Polje, acaparando la atención del público local durante este partido de gran importancia. La estrella serbia del tenis, que ha demostrado en numerosas ocasiones su pasión por el fútbol y su afinidad con la región de los Balcanes, fue filmada celebrando junto a los aficionados locales. Mientras Bosnia y Herzegovina se imponía a Italia por 4-1 en la tanda de penaltis, las imágenes captaron a Djokovic sonriendo ampliamente, aplaudiendo e intercambiando abrazos con quienes le rodeaban en las gradas.
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VÍDEO: El ídolo del tenis Novak Djokovic, visto celebrando entre el público mientras Italia caía ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca del Mundial
Djokovic acapara toda la atención en Zenica
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Los Azzurri caen en la tanda de penaltis
Sobre el terreno de juego, las esperanzas de Italia de evitar otro desastre internacional comenzaron con buen pie cuando Moise Kean abrió el marcador a los apenas 15 minutos. Sin embargo, los visitantes sufrieron un duro golpe cuando Alessandro Bastoni fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 41. El partido dio un giro en los últimos compases cuando Haris Tabakovic marcó el empate en el minuto 79, lo que llevó el encuentro a una agotadora prórroga en la que ninguno de los dos equipos logró encontrar el gol decisivo. La tensión alcanzó su punto álgido durante la tanda de penaltis, donde la precisión de Italia brilló por su ausencia. Bosnia y Herzegovina transformó cuatro de sus lanzamientos, mientras que los Azzurri solo lograron marcar uno. El resultado garantiza que Italia se perderá su tercer Mundial consecutivo, un fracaso sin precedentes para una nación de su calibre futbolístico.
El seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, tuvo que recoger los pedazos de un vestuario destrozado y ofreció una sincera disculpa a la afición tras el pitido final. «Pido disculpas personalmente por no haberlo conseguido, pero estos chicos lo han dado absolutamente todo», declaró. «Estos chicos no se merecían esto, por el esfuerzo, el amor y la determinación».
- Getty Images Sport
Una noche de celebración para Bosnia
Mientras Italia está de luto, Bosnia y Herzegovina se prepara para una celebración histórica. Tras asegurarse su plaza en el torneo de 2026, la selección nacional ha demostrado que puede competir con los grandes tradicionales de Europa. La presencia de Djokovic en el estadio sirvió de amuleto de la suerte para el equipo local, que fue ganando confianza a medida que avanzaba el partido. Esta victoria asegura una segunda participación en la Copa del Mundo para la nación, cuya única clasificación anterior se produjo durante el torneo de 2014 en Brasil. Los Dragones pueden ahora esperar competir en el Grupo B este verano, donde está previsto que se enfrenten a Canadá, Catar y Suiza en la fase inicial.