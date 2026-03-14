Independientemente del comportamiento de su hijo, los aficionados esperan ahora las últimas noticias sobre Cristiano Ronaldo. El delantero del Al-Nassr ha estado en Madrid recuperándose de una lesión muscular que sufrió el 28 de febrero durante la victoria por 2-0 de su equipo sobre el Al-Fayha. Su frustración por estar fuera de juego se ve agravada por el hecho de que va por detrás de Ivan Toney y del delantero del Al-Qadisiyah, Julián Quiñones, en la carrera por la Bota de Oro de la SPL, ya que el exdelantero del Brentford, Toney, ha alcanzado los 25 goles en lo que va de temporada. Quinones, por su parte, se ha quedado en 24 goles, mientras que Ronaldo está tres por detrás, con 21. Independientemente de la carrera por el título de máximo goleador, el Al-Nassr es actualmente líder de la tabla, con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Al-Ahli, mientras el portugués busca su primer título de liga desde que se trasladó a Arabia Saudí en 2023.