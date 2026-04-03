Vídeo... El Al-Nasr se aleja en el liderato de la Liga Roshen en la noche del regreso de Ronaldo

El astro portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, llevó a su equipo a una emocionante victoria por 5-2 sobre el Al-Najma este viernes por la tarde, en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, tras ofrecer una actuación destacada que fue clave para decidir el partido a favor del «Al-Alamy».

Con este resultado, el Al-Nassr suma 70 puntos en lo más alto de la clasificación de la Liga Roshen, ampliando la ventaja sobre el segundo clasificado, el Al-Hilal, a 6 puntos, antes de que «El Líder» se enfrente al Al-Taawoun mañana sábado en la misma jornada.

Los cuatro goles del Al-Nassr los marcaron Abdullah Al-Hamdan (min. 45+8), Sadio Mané (dos goles, min. 45+9 y 90+5) y Cristiano Ronaldo (dos goles (minutos 56 y 73), mientras que los dos goles de Al-Najma los marcaron Rakan Rajeh (minuto 44) y Filipe Cardoso (minuto 47).