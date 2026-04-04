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Vídeo... El Al-Ahli recupera su esplendor y desplaza temporalmente al Al-Hilal del segundo puesto de la liga

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
1ª División
Arabia Saudita

El Al-Raqi vuelve a la senda de la victoria

El Al-Ahli de Yeda logró una cómoda victoria por 3-0 sobre su rival, el Damac, este sábado por la tarde, en el partido disputado en el marco de la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales de la temporada 2025-2026, reforzando así su posición en la lucha por los primeros puestos de la tabla y confirmando su superioridad técnica ante su afición.

Con esta victoria, el «Al-Raqi» suma 65 puntos y se coloca provisionalmente en el segundo puesto de la clasificación de la Liga Roshen, superando al Al-Hilal por un punto, a la espera del partido del «Zaim» contra el Al-Taawoun, esta misma tarde en la misma jornada.

Los tres goles del Al-Ahli ante el Damak los marcaron Dhari Al-Anzi (min. 4), Iván Toni (min. 6) y Matheus Gonçalves (min. 56).

  • Al Ahli v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un susto temprano

    El Al-Ahli asestó un golpe temprano a los visitantes al marcar dos goles en seis minutos gracias a la brillantez de su extremo brasileño, Wenderson Galeno.

    Galino partió a toda velocidad por la banda izquierda cuando solo habían transcurrido 4 minutos y envió un pase milimétrico al segundo palo, en el espacio libre, para que llegara a su compañero inglés Ivan Toney, quien remató directamente a puerta, antes de que Dhari Al-Anzi rematara el balón y lo enviara al fondo de la red del equipo visitante.

    De manera similar, Galino volvió a partir al ataque menos de dos minutos después y envió un pase idéntico, que Tony supo aprovechar para convertirlo con maestría en el segundo gol, consolidando la ventaja de su equipo en un tiempo récord.

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  • Presión constante

    El Al-Ahli siguió presionando sin descanso al Damac tras marcar los dos goles iniciales, intentando ampliar la ventaja y aprovechar las ocasiones para consolidar su dominio inicial. La primera ocasión de peligro llegó en el minuto 11 por medio del brasileño Galeno, quien lanzó un potente disparo desde dentro del área, pero el balón se fue rozando el poste, desperdiciando así una clara oportunidad de marcar el tercer gol.

    Tony volvió a amenazar la portería del Damak en el minuto 16 con un disparo fulminante que estuvo a punto de dar al equipo una ventaja ofensiva temprana, pero la intervención del portero impidió el gol, lo que mantuvo el partido bajo el control ofensivo del Al-Ahli.

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    En el minuto 28, le tocó el turno al jugador Enzo Milot, que se internó en el área y lanzó un peligroso disparo que rebotó en el portero, lo que confirmó el gran dominio del Al-Ahli sobre el desarrollo del partido y su continua presión sobre la defensa del Damac, mientras el equipo buscaba marcar el tercer gol antes del final de la primera parte.

    La única ocasión de peligro de Dhamk en la primera parte se produjo en el minuto 22, cuando Valentín disparó con fuerza, pero Édouard Mendy lo detuvo.

  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Una lesión inesperada

    En el minuto 52 de la segunda parte, el Al Ahly sufrió un duro golpe con la lesión de su defensa brasileño Roger Ibáñez, quien cayó al suelo sin que nadie le tocara.

    Ibáñez parecía haber sufrido una distensión muscular, ya que pidió a su entrenador, el alemán Matthias Jaissle, que lo sustituyera, por lo que este decidió dar entrada al joven jugador Mohamed Bakr.

  • Tercer golpe

    El Al-Ahli amplió su ventaja al marcar el tercer gol por medio de su jugador brasileño Gonçalves, quien recibió un pase magistral de Tony dentro del área en el minuto 56 de la segunda parte.

    Gonçalves recibió el balón y lo remató, y tras rebotar en los defensas rivales acabó en el fondo de la red, mientras el rival seguía mostrando una defensa sorprendente.



  • Un ataque constante y la vuelta a la senda de la victoria

    El Al-Ahli siguió presionando a Dhamk y estuvo a punto de marcar el cuarto gol con un disparo potentísimo de Iván Toni en el minuto 65, pero el balón se fue rozando el poste izquierdo.

    Galino lanzó un potente disparo que se fue rozando el poste izquierdo de la portería del Damac (min. 71), y luego Enzo Milot volvió a amenazar al rival con un disparo inesperado, pero el balón se fue lejos de la portería en el minuto 87.

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    Con esta victoria, el Al-Ahli recuperó el ritmo de victorias tras el tropiezo de la pasada jornada ante el cuarto clasificado, el Al-Qadisiyah, por 2-3 a domicilio.

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