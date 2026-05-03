VÍDEO: Ed Sheeran canta «The A-Team» con los jugadores del Ipswich y se toma una Guinness en la fiesta por el ascenso a la Premier League

Tras lograr el regreso del club a la máxima categoría solo una temporada después, el entrenador McKenna destacó la fortaleza de su plantilla bajo presión: «Para ser sincero, es difícil disfrutarlo. Simplemente lo deseas por los chicos que aún no lo han vivido, por la afición y por tu familia; significa muchísimo. Disfruté mucho con la victoria por 3-0. Estoy muy orgulloso de mi familia, del cuerpo técnico y del grupo.

No ha sido fácil para este grupo, pero han seguido firmes y nunca se puede entender lo difícil que es llegar a la Premier League. Es un gran logro. Lo que hicimos antes no se repetirá: fue especial subir dos temporadas seguidas desde la League One con casi el mismo grupo; no creo que vuelva a ocurrir. Esta vez ha sido más difícil en algunos aspectos.

«Ha sido un reto muy distinto y enorme; hemos trabajado mucho y podría haber ido en otra dirección, así que estoy muy orgulloso de que hayamos mantenido la unidad y logrado el objetivo».