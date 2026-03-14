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VÍDEO: Eberechi Eze, radiante, parece impresionado al conocer a la leyenda brasileña Romario
Un momento de pura magia
En un vídeo que se ha vuelto viral rápidamente en las redes sociales, la reacción de Eze al ver al ganador del Mundial de 1994 resultó ser de lo más entrañable. El exjugador del Crystal Palace hizo una reverencia humilde, casi como una oración, ante el gran brasileño antes de esbozar una enorme sonrisa de incredulidad mientras intercambiaba unas breves palabras con uno de los delanteros más prolíficos de la historia del fútbol. La interacción se ganó el corazón de los aficionados, poniendo de manifiesto el profundo respeto que la generación actual siente por los pioneros de la era del «Joga Bonito».
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La misión especial de Romario
Sin embargo, la leyenda brasileña, que ahora tiene 60 años y ejerce como senador por Río de Janeiro, no acudió a London Colney solo por el ambiente. Durante su visita a la capital, se le vio participando en una entrevista con el delantero de los Gunners Gabriel Jesús, quien actualmente se encuentra recuperando su plena forma física de cara a la recta final de la temporada. La presencia de Romario supuso un importante impulso para el ambiente en el campo de entrenamiento, mientras la plantilla se prepara para la presión de la lucha por el título. Para Jesús, en concreto, pasar tiempo con un compatriota de tal talla podría servirle de fuente de motivación para los partidos que quedan.
- AFP
Preparándonos para el empujón final
A pesar de que el Arsenal lidera actualmente la clasificación de la Premier League con siete puntos de ventaja, el equipo es consciente de que no puede permitirse ningún tropiezo que permita al Manchester City recortar distancias. Los Gunners buscan conseguir su primer título de liga en más de dos décadas y se enfrentarán al Everton el sábado con el objetivo de ampliar la ventaja antes de que el City se enfrente al West Ham.