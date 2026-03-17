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Eze - HIC - 1:1Getty/GOAL
Mohamed Saeed

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VÍDEO: Eberechi Eze hace magia con un impresionante golazo en la Liga de Campeones que da ventaja al Arsenal frente al Bayer Leverkusen

El Arsenal ha dado un paso decisivo hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones gracias a un momento de pura inspiración de Eberechi Eze. El internacional inglés rompió el empate en el Emirates Stadium con un gol que podría ser considerado uno de los mejores de la temporada, dejando atónito al Bayer Leverkusen.

  • Eze ilumina los Emiratos

    Eze eligió el momento perfecto para marcar su primer gol en la Liga de Campeones, con un disparo que dejó boquiabierto al público del Emirates Stadium. Tras una primera media hora de dominio en la que los Gunners no lograron materializar varias ocasiones claras, el exjugador del Crystal Palace tomó las riendas del partido con una demostración de perfección técnica.

    La jugada fue aparentemente sencilla, pero ejecutada con una precisión devastadora. Leandro Trossard envió un pase firme a los pies de Eze en una posición central, a unos 20 metros de la portería. Con un toque para girarse, el mediapunta lanzó una volea imparable que superó al portero del Leverkusen, Janis Blaswich.

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  • Los Gunners, dominantes, muestran su poderío

    El equipo de Mikel Arteta se mostró implacable desde el pitido inicial, asfixiando a los visitantes alemanes con una presión alta y unas rotaciones ofensivas fluidas. A pesar del ajustado 1-0 en el marcador al descanso, las estadísticas reflejaban la superioridad total del Arsenal. Los locales registraron 12 disparos solo en la primera parte, y jugadores como Gabriel, Ben White y Trossard estuvieron a punto de ampliar la ventaja.

    El Arsenal logró ampliar su ventaja en la segunda parte, concretamente en el minuto 63, cuando Declan Rice marcó otro gol magnífico. El tanto subrayó el dominio continuado y la intención ofensiva de los Gunners, lo que les permitió tomar el control absoluto del partido.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    El Sporting CP le espera en cuartos

    Con el Arsenal ganando por 3-1 en el global al llegar al descanso, el premio por pasar de ronda ya está decidido. El Sporting de Lisboa se aseguró su plaza en cuartos de final de forma espectacular a primera hora de la tarde. El equipo portugués protagonizó una remontada histórica, dando la vuelta a un 3-0 en contra de la ida ante el Bodo/Glimt para ganar por 5-3 en el global tras la prórroga.

    Para el Arsenal, la atención sigue centrada en rematar la faena contra el equipo de la Bundesliga. 

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