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VÍDEO: Danny Dyer se une a un cántico de aficionados del West Ham, de contenido subido de tono, sobre su hija Dani, antes de ver cómo su yerno, Jarrod Bowen, falla un penalti en la tanda de la FA Cup en la derrota ante el Leeds
Las travesuras en la terraza preceden a la tristeza de la tanda de penaltis
La estrella de «The Football Factory» estaba eufórico mientras el equipo de Nuno Espírito Santo protagonizaba una impresionante remontada en los últimos minutos gracias a los goles de Mateus Fernandes y Axel Disasi, que igualaron el marcador a 2-2 y forzaron la prórroga. Se captó a Dyer cantando el cántico explícito de la grada sobre la relación de su yerno Bowen con su hija, Dani, mientras el ambiente en el este de Londres alcanzaba su punto álgido. Sin embargo, la noche terminó en decepción, ya que Bowen vio cómo le paraban su crucial lanzamiento desde el punto de penalti durante la tanda que finalmente terminó con el pase del Leeds.
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Dyer elogia al «humilde» capitán de los Hammers
Dyer mantiene una relación muy respetuosa y estrecha con el internacional inglés Bowen, lejos de los focos del campo. El técnico, de 48 años, ha hablado con frecuencia de su admiración por la sencillez de Bowen, y ha destacado que el delantero evita las trampas típicas de la fama en el fútbol moderno.
En declaraciones anteriores a talkSPORT sobre el carácter de su yerno, Dyer dijo: «Es lo humilde que es. No ve Match of the Day. Los futbolistas, obviamente, no pueden verse a sí mismos en la tele y Match of the Day solo se emite una vez a la semana, así que pensé que lo vería, pero no lo hace. Me encanta que no lo vea. Juega sus partidos, se dedica a lo suyo y no le gusta mucho hablar de ello. Rara vez hablamos de fútbol. De vez en cuando le envío un mensaje después de un partido o antes de uno; a veces no me hace caso, y me parece bien, pero él simplemente sigue a lo suyo y eso es lo que me encanta de él. No hay nada en él que encaje con el estereotipo del futbolista».
- Getty Images Sport
El West Ham se enfrenta a una dura lucha por evitar el descenso
Actualmente, el West Ham, que ocupa el puesto 18 de la Premier League y se encuentra a un solo punto del Tottenham, debe recuperarse rápidamente de cara a una racha decisiva de siete partidos, que comienza con los cruciales encuentros de abril contra el Wolverhampton, el Crystal Palace y el Everton. Esta lucha de alto riesgo por la permanencia en la Premier League concluirá con una exigente racha en mayo contra el Brentford, el Arsenal, el Newcastle y el Leeds.