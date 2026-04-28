VÍDEO: Dani Carvajal pareció burlarse de Trent Alexander-Arnold con un gesto desde el banquillo durante el empate del Real Madrid ante el Real Betis

En la segunda parte del partido contra el Betis, las cámaras captaron un momento revelador en el banquillo del Madrid. Cuando Alexander-Arnold —que ha superado a Carvajal en la jerarquía del equipo— no logró seguir a un rival durante un peligroso contraataque, Carvajal reaccionó, aparentemente, ante la falta de urgencia del inglés.

El veterano defensa fue filmado haciendo un gesto de «caminar» con las manos, como si imitara el trote de Alexander-Arnold mientras el rival avanzaba. Aunque sutil, el gesto se interpretó como una crítica al jugador que ahora ocupa su puesto, avivando las especulaciones sobre la armonía del vestuario.