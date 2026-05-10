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Celtic v Rangers - William Hill PremiershipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

VÍDEO: Daizen Maeda marca una chilena espectacular en la victoria del Celtic sobre el Rangers, que refuerza sus opciones de título en la Premiership escocesa

D. Maeda
Celtic
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Daizen Maeda, estrella del Celtic, decidió el último derbi del Old Firm con una espectacular chilena que enloqueció a Parkhead. Su acrobático tanto dio a los Hoops un vital 3-1 sobre el Rangers y les sitúa a un punto del líder, el Hearts.

  • El momento mágico de Maeda ilumina Parkhead

    El derbi de Glasgow suele ser intenso y tenso, pero Maeda lo marcó con su brillantez técnica.

    En un duelo equilibrado, el japonés reaccionó primero a un pase profundo en el área, se elevó y marcó una chilena perfecta que dejó sin reacción al portero del Rangers.

    Su audacia y la precisión bajo presión recordaron por qué es clave en la ofensiva del Celtic.


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    Una respuesta irónica a un gol candidato a ser el mejor de la temporada

    A pesar de lo espectacular del gol, Maeda se mostró, como es habitual en él, humilde respecto a su contribución. «Fue solo cuestión de suerte», declaró a Sky Sports.

    Al preguntarle por su estado de ánimo antes del gol, añadió: «Tenía buenas sensaciones, así que pensé: “¿Por qué no lo intento?”. Por suerte, marqué».

    El japonés ha marcado seis goles en sus últimos cuatro partidos con el Celtic, recuperando su mejor forma al final de la temporada.

    «Creo que es gracias a la afición», afirmó al explicar su gran racha. «Queremos devolverles el apoyo y trabajar duro por ellos».

  • El Celtic se acerca al Hearts en una lucha por el título cada vez más intensa.

    La victoria da un gran impulso anímico y matemático al equipo de Martin O'Neill, que aspira a revalidar el título. Al vencer a su archirrival, el Celtic afianza el segundo puesto, recorta a un punto la diferencia con el líder, el Hearts, y aumenta a siete su ventaja sobre el Rangers, tercero.


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    ¿Qué le depara el futuro al Celtic?

    Tras las celebraciones, el Celtic se enfoca en mantener la regularidad en la recta final de la temporada. El camino hacia el título está despejado: enfrentará al Motherwell y al Hearts en sus dos próximos partidos.

    Si ganan ambos, serán campeones de la Premiership escocesa.


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