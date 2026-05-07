VÍDEO: Cristiano Ronaldo marca su gol 100 en la Liga Profesional de Arabia Saudí y João Félix hace un hat-trick, acercando al Al-Nassr al título

En el minuto 75, el legendario delantero sentenció el partido y escribió su nombre en la historia al llegar a 100 goles en la liga saudí. Ronaldo remató de primera con la izquierda un centro raso de Sadio Mané y puso el 3-1 para el Al-Nassr.

Alcanzar el centenar en menos de cuatro temporadas demuestra su eficacia e impacto desde su llegada en 2022. Fue su tanto número 26 esta campaña, recordando que, a sus 41 años, sigue siendo el motor del ataque de Al-Nassr.