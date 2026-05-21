El Al-Nassr, dirigido por Jorge Jesus, se proclamó campeón de Arabia Saudí por undécima vez tras vencer 4-1 al Damac en la última jornada. Con este resultado, el equipo rompió la racha invicta del Al-Hilal y obtuvo su primer título liguero desde 2019.

Los tantos de Sadio Mané y Kingsley Coman encarrilaron el triunfo, Morlaye Sylla recortó desde el punto de penalti, pero Ronaldo sentenció con dos dianas.