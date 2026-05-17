La búsqueda de Ronaldo de su primer gran título con el Al-Nassr terminó el sábado por la noche con una amarga decepción, cuando el gigante saudí cayó sorpresivamente en casa ante el japonés Gamba Osaka. Todo estaba listo para una noche histórica en el Al-Awwal Park, con el Al-Nassr aspirando a ser el primer club saudí en ganar la Liga de Campeones de la AFC 2. Sin embargo, pese a ser favoritos, un gol de Deniz Hummet en el 29’ dio el triunfo 1-0 a los japoneses y dejó al equipo de Riad sin título continental.

El veterano delantero mostró su frustración al fallar varias ocasiones. Al final del partido, Ronaldo se marchó sin felicitar al rival ni participar en los actos protocolarios; se alejó de sus compañeros y entró en el túnel, sin volver mientras el entrenador Jorge Jesus llevaba al resto de la plantilla al podio a recoger las medallas de plata.