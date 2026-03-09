Goal.com
Cruzeiro Atletico Mineiro brawl 2026 TiteGetty/X
Chris Burton

VÍDEO: Caos total en Brasil cuando los jugadores y el personal del Cruzeiro y el Atlético Mineiro se enfrentan violentamente a puñetazos y patadas en unas escenas vergonzosas sobre el terreno de juego

La victoria del Cruzeiro sobre su archirrival Atlético Mineiro, que le valió el título, terminó en caos cuando se produjeron desagradables escenas durante el partido en las que los jugadores y el cuerpo técnico de ambos equipos se vieron envueltos en una pelea. La chispa se encendió durante el tiempo de descuento de la segunda parte, tras un encontronazo entre Everson y Christian, lo que desencadenó una pelea multitudinaria en la que se lanzaron patadas y puñetazos.

  • El Cruzeiro se proclamó campeón estatal.

    El partido debería haber sido una celebración para el Cruzeiro, ya que puso fin a siete años de espera para conquistar el Campeonato Mineiro, un título que no ganaba desde 2019.

    El partido, con tanto en juego, fue comprensiblemente muy emotivo. Las entradas duras fueron una constante a lo largo del encuentro, con un total de nueve tarjetas amarillas. Un único gol del jugador de la Juventus Kaio Jorge, que ha sido vinculado con los equipos de la Premier League West Ham y Aston Villa, marcó la diferencia ese día. Ese gol confirmó la coronación del Cruzeiro como campeón estatal.

  • Mira cómo se pelean los jugadores y entrenadores del Cruzeiro y el Atlético Mineiro.

  • ¿Por qué estallaron escenas caóticas en Sudamérica?

    El Atlético Mineiro no estaba dispuesto a rendirse sin luchar, literalmente, y luchó hasta el final de un emocionante partido en Belo Horizonte. Su portero, Everson, desencadenó el caos en los últimos minutos tras fallar una parada y lanzarse a los pies del centrocampista del Cruzeiro Christian.

    Cuando ambos se levantaron, Everson realizó una entrada que no habría desentonado en un campo de rugby. A continuación, se arrodilló sobre su rival y le gritó al oído. Como era de esperar, los jugadores del Cruzeiro no tardaron en acudir en defensa de su compañero, empujando a Everson contra el poste y la red.

    Se lanzaron puñetazos cuando los suplentes y los miembros del cuerpo técnico se unieron a la refriega, que se extendió rápidamente por todo el campo. El exdelantero internacional brasileño Hulk, que sigue en plena forma a sus 39 años, fue uno de los que intentó imponer su autoridad.

  • Tite se marcha celebrando mientras Hulk se disculpa por las escenas desagradables.

    El delantero del Atlético-MG declaró a los periodistas tras el partido: «Es lamentable, nunca había visto tanta violencia en un partido de fútbol. No podemos dar ese ejemplo porque acaba teniendo repercusiones en todo el mundo. Tenemos la responsabilidad de proteger nuestra imagen y la imagen de la institución».

    Mientras Hulk se mostraba arrepentido, lamentándose por lo que podría haber sido, el exseleccionador de Brasil, Tite, celebraba un trofeo tan esperado. Sobre el éxito tangible para una afición apasionada, declaró: «Quiero transmitir a los aficionados del Cruzeiro el cariño y el respeto que les tengo. Puede que a veces me falte competencia, pero el respeto por los aficionados, el trabajo, la dignidad y la honestidad es lo que cuenta».

    Se podrían tomar medidas disciplinarias contra el Cruzeiro y el Atlético Mineiro, ya que no controlaron a sus jugadores y equipos técnicos, y corresponderá a las autoridades deportivas pertinentes determinar si es necesario aplicar sanciones.

